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2 Iulie 2026, 21:00
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Proiectul de lege privind protecția avertizorilor de integritate, adoptat în prima lectură

Parlamentul a aprobat în prima lectură proiectul de lege care întărește semnificativ protecția avertizorilor și aliniază legislația națională la standardele Uniunii Europene.

Proiectul de lege privind protecția avertizorilor de integritate, adoptat în prima lectură.
Proiectul de lege privind protecția avertizorilor de integritate, adoptat în prima lectură.

Despre aceasta relatează rupor.md.

Principalele noutăți ale reformei:

  • Protecție pentru apropiați: Sub protecția statului intră acum nu doar denunțătorii înșiși, ci și familiile lor, persoanele care îi sprijină, colegii și companiile afiliate.

  • Ajutor și siguranță: Denunțătorilor li se garantează asistență juridică gratuită, consultanță și protecție fermă împotriva oricăror forme de răzbunare sau presiune la locul de muncă.

  • Canale pentru reclamații: Toate structurile de stat și firmele private cu peste 50 de angajați sunt obligate să creeze canale interne anonime pentru raportarea încălcărilor. În sectoarele cu risc crescut (finanțe, transport, ecologie), astfel de canale sunt obligatorii pentru toți.

  • Protecția intereselor UE: Cetățenii vor putea raporta oficial încălcări care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene.

Codul contravențional va fi completat cu sancțiuni dure. Pentru blocarea reclamațiilor, divulgarea identității denunțătorului, răzbunare sau, dimpotrivă, pentru denunțuri false intenționate, persoanele juridice riscă amenzi de până la 10.000 de lei.

Noile reguli vor intra în vigoare la trei luni după adoptarea lor finală în a doua lectură și publicarea în „Monitorul Oficial”.

Anul trecut, Centrul Național Anticorupție (CNA) a primit doar cinci avertismente externe, iar Oficiul Avocatului Poporului a înregistrat doar șapte cereri de protecție. Autorii proiectului speră că noile garanții vor încuraja cetățenii să raporteze mai activ corupția.

Sursă
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