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23 Iulie 2026, 13:08
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Proiect de 1,3 milioane de lei, eșuat la Criuleni: În loc de pădure au crescut doar câțiva puieți

O fostă gunoiște din satul Stețcani, raionul Criuleni, care trebuia transformată într-o pădure cu peste 1.100 de copaci din bani publici, a rămas după doi ani cu doar câțiva puieți.

Proiect de 1,3 milioane de lei, eșuat la Criuleni: În loc de pădure au crescut doar câțiva puieți.
Proiect de 1,3 milioane de lei, eșuat la Criuleni: În loc de pădure au crescut doar câțiva puieți.

Cazul, prezentat de Europa Liberă, evidențiază lipsa unui mecanism de monitorizare a proiectelor de mediu după finalizarea acestora, scrie realitatea.md citând europalibera.org

Localnicii spun că pe teren au fost plantați doar câteva zeci de puieți, și nu 1.156, așa cum prevedea proiectul. Primarul comunei Miclești, Iurie Buga, susține că terenul a fost, în perioada sovietică, un depozit de substanțe chimice, iar solul nu a permis prinderea copacilor, inclusiv a salcâmilor.

Lucrările de lichidare a gunoiștii au fost adjudecate în 2024 de compania Kedacons, în baza unui contract de 1,29 milioane de lei, majorat ulterior cu încă 140.000 de lei pentru lucrări neprevăzute. Curtea de Conturi a constatat că nu există dovezi tehnice care să justifice aceste cheltuieli suplimentare.

Potrivit devizului, aproape 473.000 de lei au fost cheltuiți pentru transportarea pământului, fără a fi indicată destinația acestuia. Alte 157.000 de lei au fost alocate pentru împrejmuirea terenului, iar circa 20.000 de lei pentru porți metalice care, potrivit investigației, nu există în teren.

Pentru plantarea celor 1.156 de copaci au fost prevăzuți 131.100 de lei, echivalentul a 113 lei pentru fiecare puiet. Auditorii Curții de Conturi au concluzionat că rata de prindere a fost foarte scăzută, compromițând investiția și făcând necesară reîmpădurirea terenului, cu costuri suplimentare.

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