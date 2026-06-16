Profesorii din Transnistria vor primi indemnizațiile de concediu în tranșe din cauza deficitului bugetar.

Decizia a fost anunțată în cadrul unei ședințe privind executarea bugetului, desfășurată pe 15 iunie.

Administrația regiunii a justificat menținerea acestui mecanism prin situația economică dificilă și insuficiența veniturilor bugetare. O procedură similară de plată a indemnizațiilor de concediu a fost aplicată și anul trecut, transmite ipn.md.

Potrivit șefei departamentului financiar din regiune, Alena Ruskevici, pentru plata integrală și simultană a indemnizațiilor de concediu ale cadrelor didactice ar fi necesare aproximativ 100 de milioane de ruble transnistrene. Din această sumă, circa 70 de milioane ar urma să fie alocate din bugetele locale, iar alte 30 de milioane – din bugetul regional.

Reprezentanții administrației de la Tiraspol susțin că nivelul actual al veniturilor nu permite efectuarea acestor plăți într-o singură tranșă.

În cadrul ședinței, șeful executivului regional, Alexandr Rozenberg, a dispus revizuirea modului de elaborare a graficelor de concedii în instituțiile de învățământ. Potrivit acestuia, o distribuire mai uniformă a concediilor pe parcursul anului școlar ar putea reduce presiunea asupra bugetului în perioada verii. Cadrelor didactice urmează să li se ofere mai multe posibilități de a beneficia de concediul anual plătit în timpul vacanțelor școlare. Durata concediului pentru profesori este de 56 sau mai multe zile calendaristice.

Dificultățile financiare nu afectează doar plata indemnizațiilor de concediu. Din martie 2026, în regiune este aplicat un regim special de plată a salariilor pentru angajații din sectorul bugetar. Până la sfârșitul anului, salariile sunt achitate în două tranșe egale: prima între zilele 1 și 20 ale lunii, iar a doua în perioada 21 și ultima zi a lunii. Administrația de la Tiraspol explică această măsură prin reducerea veniturilor bugetare și situația economică dificilă din regiune.