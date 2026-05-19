Profesorii de fizică din Moldova practic că au dispărut: 107 posturi vacante și zero repartizări.

Conform datelor Ministerului Educației, în anul 2025, pentru cele 1.586 dintre posturile de muncă libere au fost repartizați doar 429 de tineri, scrie realitatea.md.

Anul trecut, în mediul rural au ajuns să se angajeze cu 7% mai puțini tineri decât în 2024. În același timp, dintre 475 de funcții vacante pentru predarea disciplinelor deficitare precum biologie, chimie, matematică, limbă și literatură pentru alolingvi sau informatică au fost repartizați doar 37 de absolvenți de la pedagogie.

În același timp, dintre cele 117 posturi vacante de profesor de fizică, doar unul a fost ocupat după repartizarea absolvenților în anul 2024. În 2025, au rămas 107 poziții vacante și nu a existat nici o angajare urmare a repartizării absolvenților.

Statistica mai arată că în anul 2024 au fost repartizați 404 tineri să lucreze în școli, în anul 2023 au fost 365 de absolvenți, iar în 2022 MEC a repartizat 296 de tineri la muncă.