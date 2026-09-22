Profesorii adaptează manualele pentru elevii ucraineni din Republica Moldova.

Elevii claselor cu predare în limba ucraineană duc lipsă de manuale în limba maternă.

Ministerul Educației explică situația prin lipsa manualelor ucrainene la majoritatea disciplinelor din sistemul de învățământ moldovenesc și spune că, în prezent, profesorii traduc singuri materialele din limba rusă. Însă promite că problema va fi soluționată, relatează logos-press.md.

După cum a explicat șeful Serviciului de politici în domeniul relațiilor interetnice din cadrul Ministerului Educației și Cercetării, Ion Duminica, în limba ucraineană sunt predate oficial doar limba, literatura, precum și istoria și tradițiile poporului ucrainean. Totodată, pentru Gimnaziul „Taras Șevcenko” din Capitală a fost făcută o excepție, astfel încât și alte discipline să fie predate în limba ucraineană. În acest scop, au fost atrași 16 profesori refugiați, care traduc singuri materialele.

„Ei iau și traduc manualele noastre, care sunt în limba rusă. De aceea, deocamdată nu putem oferi manuale în limba ucraineană, deoarece profesorii traduc fiecare temă. Ei depun o muncă enormă”, a declarat Duminica într-un podcast publicat pe pagina Congresului Național al Ucrainenilor din Moldova.

Instituția a început deja traducerea manualelor, însă procesul este împiedicat de finanțare.

„Și nici nu spunem acum că această chestiune va rezolva situația, pentru că în prezent are loc o nouă reformă, numită reforma curriculară – va exista un nou program pentru toate disciplinele. De aceea, chiar și aceste traduceri pe care le vom oferi acum nu vor mai fi actuale anul viitor, pentru că vor apărea manuale noi. … Această problemă va fi soluționată, vom face acest lucru în paralel, ținând cont de faptul că avem și o școală cu predare în limba ucraineană”, a precizat Ion Duminica.

Merită menționat că, în sistemul de învățământ al Republicii Moldova, în prezent sunt circa 2,7 mii de elevi din Ucraina, iar alți aproximativ 800 de copii frecventează grădinițele. La Gimnaziul „Taras Șevcenko” din Chișinău, elevii au posibilitatea de a învăța în limba maternă; în acest an au fost deschise 24 de clase, în care învață 419 copii refugiați din Ucraina.