Profesori din alte raioane sunt atrași în școlile din Găgăuzia din cauza deficitului de cadre.

În școlile din Găgăuzia există un deficit de profesori. Autoritățile autonomiei au informat Ministerul Educației despre zeci de posturi vacante, însă deocamdată nu au reușit să le ocupe pe toate.

Unii profesori lucrează prin cumul. În plus, școlile caută specialiști din alte raioane sau angajează pensionari. Cea mai mare lipsă se resimte în cazul profesorilor de discipline predate în limba română, scrie moldova1.md.

Liceul „Mihail Ciachir” din Ceadîr-Lunga a atras câțiva pedagogi din alte raioane. Printre aceștia se numără Violeta Haruța, învățătoare cu o experiență de 15 ani. Ea vine la serviciu din satul Bașcalia, raionul Basarabeasca.

„În clasă sunt 25 de elevi care nu cunosc limba română, însă treptat vom reuși. Lucrez aici de un an, în fiecare dimineață vin cu mașina personală, iar drumul durează aproximativ 50 de minute", a declarat învățătoarea Violeta Haruța.

Ludmila Jeleva predă chimia la acest liceu. Ea vine la lecții din satul Valea Perjei: "Vin la Ceadîr-Lunga pentru a preda chimia în limba română în clasa a șaptea. Vin cu mașina personală, iar școala îmi compensează cheltuielile de transport".

„Avem profesori care vin la serviciu din Basarabeasca și din raionul Taraclia. Le compensăm cheltuielile de transport, însă această situație creează totuși inconveniente pentru colectivul pedagogic", spune directoarea Liceului „M. Ciachir”, Valentina Cebotari.

La gimnaziul mic din satul Gaidar învață 154 de elevi, iar înainte de începutul anului școlar aici, de asemenea, era o lipsă de profesori. Problema a putut fi soluționată doar temporar.

„Este o problemă destul de serioasă. Ne-am adresat profesorilor pensionați. Cu cei care au acceptat să lucreze încheiem contracte pentru un an. Astfel, am reușit să asigurăm predarea matematicii și fizicii. În ceea ce privește limba română, am atras propriii noștri pedagogi, care au specializare în limba română și engleză. Profesoara menționată are deja o normă didactică mare la limba engleză, însă va prelua și câteva lecții suplimentare de limba română în clasele primare", spune directoarea gimnaziului, Nadejda Cocanji.

Potrivit datelor Direcției Generale de Învățământ din Găgăuzia, în școlile autonomiei rămân vacante circa 30 de posturi. Este cea mai mare nevoie de profesori de matematică, de limba română, precum și de chimie și biologie cu predare în limba română.

„În urma primei etape, am depus 84 de cereri, iar în autonomie au venit 18 profesori. Apoi a început cea de-a doua etapă: au fost depuse 71 de cereri și au venit 11 profesori. În prezent, toate posturile vacante din fiecare instituție de învățământ sunt ocupate. Acest lucru a devenit posibil datorită orelor suplimentare pe care le vor prelua profesorii care deja activează", a declarat șefa Direcției de Învățământ din Găgăuzia, Natalia Cristeva.

Ministerul Educației propune susținere financiară pentru profesorii care sunt gata să predea în limba română în școlile și grădinițele din Găgăuzia. Aceștia pot primi până la 300 de mii de lei drept indemnizație de instalare. În schimb, profesorii trebuie să activeze în instituțiile de învățământ din autonomie cel puțin cinci ani.