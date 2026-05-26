Producătorii moldoveni de energie verde se confruntă cu o criză a pieței de desfacere.

Această problemă a devenit unul dintre subiectele principale în cadrul consultărilor comisiei pentru economie, buget și finanțe, unde a fost discutată legislația care reglementează activitatea sectorului surselor regenerabile de energie, scrie logos-pres.md.

CBAM introduce taxe suplimentare

Directorul SRL „Navitas Energy”, Mihail Gîdei, a declarat că producătorii de energie verde întâmpină deja dificultăți la vânzare, deoarece piața internă pur și simplu nu poate absorbi întreg volumul produs. Potrivit lui, exportul către Ucraina este practic blocat – partea ucraineană protejează piața, iar capacitățile disponibile pentru livrări în România sunt prea mici, iar concurența pentru acestea nu este în favoarea producătorilor moldoveni. Situația este agravată de mecanismul european de ajustare a carbonului la frontieră (CBAM): acesta poate genera costuri suplimentare serioase dacă Chișinăul nu va reuși să obțină recunoașterea certificatelor sale de origine a energiei verzi.

„De la 1 ianuarie 2026 a intrat în vigoare CBAM. Ce înseamnă asta? Partenerul nostru din România va fi nevoit să plătească taxe suplimentare de aproximativ 40 de euro pe megawatt pentru energia cumpărată de la noi, dacă nu vom prezenta dovezi clare că această energie nu generează emisii de CO2 și este produsă din surse regenerabile. În consecință, am prezentat o serie de documente, iar unul dintre actele care au o putere juridică semnificativă pentru partea română este garanția de origine. În prezent, ne confruntăm cu o problemă: garanțiile de origine emise de autoritățile noastre nu sunt recunoscute de țările Uniunii Europene, inclusiv România”, a declarat Gîdei.

El a subliniat că, dacă problema nu va fi rezolvată în scurt timp, consecințele pentru industrie vor fi extrem de grave.

Chișinăul urmărește recunoașterea certificatelor „verzi”

Poziția Ministerului Energiei se reduce la faptul că rădăcina problemei constă în însăși regulamentul CBAM. Documentul nu ia în considerare echilibrul energetic real al Moldovei de astăzi, bazându-se pe date învechite de mulți ani, când pe piață domina fără echivoc MGRES.

La rândul său, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a asigurat că pregătește activ baza tehnică pentru rezolvarea acestei chestiuni. Pentru a se implica operativ în activitate, imediat ce UE va aproba documentele moldovenești, agenția, cu sprijinul Comunității Energetice, a creat deja o platformă specială pentru emiterea certificatelor. Aceasta este complet compatibilă cu sistemele utilizate în Uniunea Europeană pentru emiterea și transferul garanțiilor de origine.

„Cu Secretariatul Comunității Energetice se poartă discuții intense pentru ca aceste garanții de origine să fie recunoscute reciproc în țările comunității. De asemenea, am trimis deja o solicitare către autoritățile emitente ale Uniunii Europene pentru a ne accepta ca membri observatori. Am primit deja un proiect de contract. Nu vom fi membri cu drepturi depline, dar vom deveni observatori. Și în cazul în care se va lua decizia de a folosi garanția noastră de origine ca dovadă că energia exportată în Uniunea Europeană provine din surse regenerabile, vom fi deja complet pregătiți pentru activitate”, a concluzionat directorul ANRE, Alexandru Ursu.