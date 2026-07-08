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ipn
8 Iulie 2026, 19:44
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Procurorul Veaceslav Potînga nu a promovat evaluarea externă și a fost suspendat din funcție pentru cinci ani

Procurorul din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, Veaceslav Potînga, nu a promovat evaluarea externă.

Procurorul Veaceslav Potînga nu a promovat evaluarea externă și a fost suspendat din funcție pentru cinci ani.
Procurorul Veaceslav Potînga nu a promovat evaluarea externă și a fost suspendat din funcție pentru cinci ani.

Consiliul Superior al Procurorilor a acceptat raportul Comisiei de Evaluare a Procurorilor, care prevede interdicția de a ocupa funcția de procuror pentru o perioadă de cinci ani.

Potrivit raportului Comisiei de Evaluare, motivul nepromovării îl constituie dubiile privind integritatea financiară a procurorului. Comisia a constatat o diferență nejustificată între venituri și cheltuieli de circa 685 de mii de lei, aferentă anilor 2013 și 2020, transmite ipn.md.

În același timp, raportul arată că pentru anul 2013 a fost identificată o diferență de aproximativ 124.000 de lei, în legătură cu procurarea unui apartament în Durlești. Deși în contract era indicat un preț de circa 326.000 de lei, Comisia a apreciat că valoarea reală a imobilului era mai mare, ținând cont de prețurile de piață și de starea apartamentului. 

Totodată, pentru anul 2020, Comisia a constatat o diferență de peste 561.000 de lei, în contextul achiziționării unei case în Cricova, exprimând dubii atât privind prețul real al tranzacției, cât și asupra circumstanțelor în care aceasta a fost realizată.

Comisia a analizat și implicarea procurorului în două cauze examinate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului și a identificat anumite omisiuni în activitatea acestuia. Totuși, a concluzionat că aceste aspecte nu ating pragul legal necesar pentru a constata lipsa integrității etice și nu au constituit temei pentru nepromovarea evaluării.

În fața CSP, Veaceslav Potînga a respins concluziile Comisiei și a susținut că raportul se bazează pe presupuneri, nu pe probe directe. Procurorul a afirmat că diferența de avere a fost calculată prin înlocuirea prețului contractual al apartamentului din Durlești cu o valoare estimativă de piață și prin atribuirea în mod nejustificat a costului unei case din Cricova, cumpărată inițial de o altă persoană. El a invocat, de asemenea, hotărâri ale Curții Constituționale și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, susținând că actele notariale și documentele bancare prezentate de el nu au fost evaluate corespunzător.

Sursă
ipn
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