Procurorul din dosarul mitei de 400.000 de dolari, eliberat din arestul la domiciliu.

Procurorul din cadrul Procuraturii raionului Ialoveni, Cristina Ghemu, acuzată într-un dosar privind presupusa luare de mită în valoare de 400 de mii de dolari, a fost eliberată de sub arestul la domiciliu.

Ea a fost plasată sub control judiciar pentru 30 de zile.

Curtea de Apel „Centru” a menținut această decizie în vigoare, a anunțat Procuratura Anticorupție, transmite rupor.md.

Măsura preventivă a fost modificată de instanța din Chișinău, sectorul Ciocana, la 16 iulie. Procurorii au cerut prelungirea arestului la domiciliu, însă instanța a respins solicitarea.

Procuratura Anticorupție a contestat decizia, insistând asupra menținerii arestului la domiciliu. Curtea de Apel a respins contestația și a menținut-o pe Ghemu sub control judiciar.

Cristina Ghemu este învinuită în dosarul privind coruperea pasivă. Potrivit anchetei, acesta, împreună cu alți participanți, ar fi făcut parte dintr-o schemă în cadrul căreia, potrivit acuzațiilor, ar fi fost cerute 400.000 de dolari pentru influențarea deciziei într-un dosar penal privind spălarea banilor. Procurorului i se impută primirea a două transferuri în criptomonedă, în valoare totală de 55.000 de dolari.

Începând cu 17 iulie, Ghemu a fost suspendată din funcție prin decizia Consiliului Superior al Procurorilor. Restricția va fi valabilă până la pronunțarea unei decizii finale în dosarul penal. Ancheta continuă.