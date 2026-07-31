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rupor.md logorupor
31 Iulie 2026, 13:24
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Procurorul din dosarul mitei de 400.000 de dolari, eliberat din arestul la domiciliu

Procurorul din cadrul Procuraturii raionului Ialoveni, Cristina Ghemu, acuzată într-un dosar privind presupusa luare de mită în valoare de 400 de mii de dolari, a fost eliberată de sub arestul la domiciliu.

Procurorul din dosarul mitei de 400.000 de dolari, eliberat din arestul la domiciliu.
Procurorul din dosarul mitei de 400.000 de dolari, eliberat din arestul la domiciliu.

Ea a fost plasată sub control judiciar pentru 30 de zile.

Curtea de Apel „Centru” a menținut această decizie în vigoare, a anunțat Procuratura Anticorupție, transmite rupor.md.

Măsura preventivă a fost modificată de instanța din Chișinău, sectorul Ciocana, la 16 iulie. Procurorii au cerut prelungirea arestului la domiciliu, însă instanța a respins solicitarea.

Procuratura Anticorupție a contestat decizia, insistând asupra menținerii arestului la domiciliu. Curtea de Apel a respins contestația și a menținut-o pe Ghemu sub control judiciar.

Cristina Ghemu este învinuită în dosarul privind coruperea pasivă. Potrivit anchetei, acesta, împreună cu alți participanți, ar fi făcut parte dintr-o schemă în cadrul căreia, potrivit acuzațiilor, ar fi fost cerute 400.000 de dolari pentru influențarea deciziei într-un dosar penal privind spălarea banilor. Procurorului i se impută primirea a două transferuri în criptomonedă, în valoare totală de 55.000 de dolari.

Începând cu 17 iulie, Ghemu a fost suspendată din funcție prin decizia Consiliului Superior al Procurorilor. Restricția va fi valabilă până la pronunțarea unei decizii finale în dosarul penal. Ancheta continuă.

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