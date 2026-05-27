Procurorul Andrei Balan, ale cărui active au ridicat semne de întrebare, rămâne în sistem.

Hotărârea a fost luată în cadrul ședinței CSP din 26 mai. Raportul a fost susținut de trei membri ai CSP - Andrei Cebotari, Mihail Sorbala și Vladislav Cojuhari, informează noi.md cu referire la unimedia.info.

„În urma reevaluării raportului, a aprecierii materialului probator administrat în ansamblu și în coroborare cu argumentele expuse de procurorul Activ, Consiliul a reținut că dubiile identificate nu ating nivelul necesar pentru a fundamenta soluția de nepromovare a evaluării”, se arată în comunicatul CSP.

Pe 5 mai 2026, în cazul lui Andrei Balan, Comisia de Evaluare a Procurorilor a decis nepromovarea, în urma unei proceduri de reevaluare. Aceasta a fost inițiată după ce Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a respins, pe 2 octombrie 2025, raportul inițial, invocând neclarități legate de economii, împrumuturi și metodologia de calcul a cheltuielilor de consum.