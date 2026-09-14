Procurorii cer până la 6 ani de închisoare pentru Leancă și Lazăr în dosarul concesionării aeroportului.

Procurorii au cerut condamnarea la închisoare a opt inculpați în dosarul concesionării Aeroportului Internațional Chișinău.

Printre acestea se numără fostul prim-ministru Iurie Leancă și fostul ministru al Economiei Valeriu Lazăr. Acuzarea a solicitat pedepse de până la șase ani de închisoare, interzicerea ocupării funcțiilor publice timp de cinci ani și recuperarea unui prejudiciu de peste 392 de milioane de lei, relatează protv.md.

Pentru Iurie Leancă și Valeriu Lazăr, procurorul a solicitat câte șase ani de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis. Aceeași pedeapsă a fost solicitată pentru Tudor Copaci, Angela Susanu, Petru Jardan și Alexandru Ciutac.

Pentru Maria Șendilă și Alla Țubari, acuzarea a cerut câte cinci ani de închisoare într-un penitenciar pentru femei.

Procurorul a mai cerut ca tuturor inculpaților să li se interzică ocuparea funcțiilor publice pentru o perioadă de cinci ani.

În plus, acuzarea solicită plasarea tuturor celor opt în arest imediat după pronunțarea sentinței și menținerea lor în arest până la rămânerea definitivă a deciziei, inclusiv după examinarea eventualelor recursuri la Curtea Supremă de Justiție.

Dosarul concesionării Aeroportului Chișinău

Dosarul privind concesionarea Aeroportului Internațional Chișinău a fost trimis în judecată în 2023. În dosar figurează opt foști funcționari și persoane cu funcții de răspundere.

Printre inculpați se numără fostul prim-ministru Iurie Leancă, fostul ministru al Economiei Valeriu Lazăr, fostul director al Agenției Proprietății Publice Tudor Copaci, fosta directoare adjunctă a APP Angela Susanu, precum și mai mulți foști angajați ai aeroportului și ai Agenției Proprietății Publice.

Potrivit procuraturii, inculpații ar fi transmis în 2013 Aeroportul Internațional Chișinău în concesiune, în interesul unei organizații criminale.

Acuzatorii mai susțin că Iurie Leancă, Valeriu Lazăr, Tudor Copaci și Petru Jardan ar fi redus cota de profit care urma să ajungă în bugetul de stat după transmiterea aeroportului în concesiune, de la 8% la 1%. Potrivit procuraturii, concursul a fost o simulare, în urma căreia statului i-a fost cauzat un prejudiciu.

Inculpații nu își recunosc vina.

Aeroportul Internațional Chișinău a revenit în proprietatea statului în martie 2023, în baza unei decizii a Curții de Apel. Până atunci, compania concesionară Avia Invest, controlată de Ilan Șor, fusese acuzată că nu a realizat investițiile promise pentru dezvoltarea aeroportului.