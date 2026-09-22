Procurorii cer câte șapte ani de închisoare pentru foștii conducători ai Aeroportului Chișinău

Procurorii au cerut condamnarea foștilor conducători ai Aeroportului Chișinău, Petru Jardan și Alexandru Ciutac, la câte șapte ani de închisoare.

Sunt acuzați că, în interesul grupului criminal al lui Ilan Șor, au transferat asupra întreprinderii de stat cheltuielile de asigurare, care trebuiau suportate de compania Avia Invest, transmite rupor.md.

Potrivit acuzării, Jardan, care deținea funcția de director general interimar al aeroportului, a semnat un contract de asigurare în valoare de 379 020 de dolari. Ulterior, primele de asigurare au fost plătite din fondurile întreprinderii de stat.

Totodată, conform contractului de concesiune din 30 august 2013, obligația de a procura și menține asigurările revenea deja companiei Avia Invest. Ulterior, polița de asigurare a fost emisă pe numele companiei concesionare, căreia i-au fost transferate drepturile și obligațiile aeroportului.

Procurorii consideră că Jardan și Ciutac nu au înregistrat acordul adițional în evidența contabilă a întreprinderii de stat. Drept urmare, fondurile plătite de aeroport nu au fost restituite, iar prejudiciul a constituit 3 690 687,94 lei.

Acuzarea a solicitat pentru fiecare dintre inculpați câte șapte ani de închisoare într-un penitenciar de tip semideschis și interzicerea, timp de cinci ani, a ocupării unor funcții. Procurorii au mai cerut plasarea acestora în arest pentru executarea pedepsei și recuperarea în favoarea aeroportului a întregii sume a prejudiciului.

Instanța va pronunța sentința la 20 noiembrie 2026, la ora 15:00. Jardan și Ciutac beneficiază de prezumția de nevinovăție până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești.