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unimedia.info logounimedia
3 Iulie 2026, 11:00
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Procuratura verifică legalitatea acțiunilor polițistului care a împușcat un deținut

Ancheta în cazul deținutului care a fost împușcat mortal după ce ar fi încercat să evadeze din curtea Judecătoriei Strășeni nu a fost finalizată deocamdată.

Procuratura verifică legalitatea acțiunilor polițistului care a împușcat un deținut.
Procuratura verifică legalitatea acțiunilor polițistului care a împușcat un deținut.

O cauză penală a fost inițiată, iar procurorii urmează să stabilească dacă intervenția polițistului a respectat prevederile legale. Informația a fost confirmată de ofițera de presă a Inspectoratului de Poliție Strășeni, Mariana Didenco, transmite unimedia.info.

Potrivit ofițerei de presă, pe caz a fost pornită o investigație aflată în gestiunea Procuraturii Strășeni, dar și o anchetă de serviciu. 

„Este inițiată o cauză penală aflată în gestiunea Procuraturii Strășeni și o anchetă de serviciu în care se va stabili dacă au fost respectate prevederile Legii nr. 218 din 19 octombrie 2012, în special articolele 9 și 10, privind aplicarea forței fizice și a mijloacelor speciale”, a declarat Mariana Didenco.

Pe 26 iunie, un deținut în vârstă de 23 de ani a murit după ce a încercat să evadeze din curtea Judecătoriei Strășeni, unde fusese escortat pentru examinarea unui alt dosar. În timpul intervenției, un polițist a executat un foc de avertisment, iar, potrivit Poliției, din circumstanțe care urmează să fie stabilite în cadrul anchetei, proiectilul l-a rănit pe deținut. Echipajul medical sosit la fața locului a constatat decesul acestuia.

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