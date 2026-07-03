Procuratura verifică legalitatea acțiunilor polițistului care a împușcat un deținut.

Ancheta în cazul deținutului care a fost împușcat mortal după ce ar fi încercat să evadeze din curtea Judecătoriei Strășeni nu a fost finalizată deocamdată.

O cauză penală a fost inițiată, iar procurorii urmează să stabilească dacă intervenția polițistului a respectat prevederile legale. Informația a fost confirmată de ofițera de presă a Inspectoratului de Poliție Strășeni, Mariana Didenco, transmite unimedia.info.

Potrivit ofițerei de presă, pe caz a fost pornită o investigație aflată în gestiunea Procuraturii Strășeni, dar și o anchetă de serviciu.

„Este inițiată o cauză penală aflată în gestiunea Procuraturii Strășeni și o anchetă de serviciu în care se va stabili dacă au fost respectate prevederile Legii nr. 218 din 19 octombrie 2012, în special articolele 9 și 10, privind aplicarea forței fizice și a mijloacelor speciale”, a declarat Mariana Didenco.

Pe 26 iunie, un deținut în vârstă de 23 de ani a murit după ce a încercat să evadeze din curtea Judecătoriei Strășeni, unde fusese escortat pentru examinarea unui alt dosar. În timpul intervenției, un polițist a executat un foc de avertisment, iar, potrivit Poliției, din circumstanțe care urmează să fie stabilite în cadrul anchetei, proiectilul l-a rănit pe deținut. Echipajul medical sosit la fața locului a constatat decesul acestuia.