Procesul în dosarul lui Ion Creangă a fost amânat: Expertiza medico-legală nu este încă gata.

Expertiza medico-legală desemnată în dosarul fostului șef al Direcției Juridice a Parlamentului, Ion Creangă, acuzat de trădare de patrie, nu a fost încă finalizată. Despre aceasta a anunțat judecătorul Veaceslav Cernalev.

În același timp, instanța a acordat Centrului de Medicină Legală un termen suplimentar de două săptămâni pentru finalizarea expertizei, transmite rupor.md.

Procurorul în dosarul lui, Dumitru Ștefîrță, a cerut instanței să stabilească un termen final pentru prezentarea rezultatelor expertizei și să aplice sancțiuni Centrului de Medicină Legală în cazul în care dispoziția sa nu va fi respectată. Potrivit acestuia, întârzierea efectuării expertizei conduce la amânarea examinării cauzei penale. Totuși, instanța a respins această cerere.

Totodată, procurorul a declarat că inculpatul, în opinia sa, nu își îndeplinește cu bună credință obligațiile procesuale. Partea acuzării consideră că Ion Creangă invocă starea de sănătate pentru a amâna procesul și pentru a se prezenta drept victimă a situației create.

În timpul ședinței, avocatul Iurie Florea a prezentat instanței o serie de documente medicale care explică absența inculpatului. Apărarea a anunțat, de asemenea, că Ion Creangă ar putea avea nevoie de o nouă intervenție chirurgicală.

Iurie Florea a declarat că clientul său a participat la toate acțiunile procesuale atunci când starea sa de sănătate i-a permis. El a respins acuzațiile de tergiversare intenționată a procesului, subliniind că imposibilitatea de a participa la ședințe este confirmată de documentele medicale anexate la dosar.

Ion Creangă este acuzat de trădare de stat și conspirație împotriva statului. Potrivit procuraturii, în anii 2023–2024, acesta a susținut corespondența și a avut întâlniri conspirative cu un asistent al atașatului militar al Ambasadei Federației Ruse la Chișinău. Fostul șef al Direcției Juridice a Parlamentului a fost reținut în iulie 2024 după ce, conform anchetei, a primit 500 de dolari de la un oficial rus. Ion Creangă nu își recunoaște vina.