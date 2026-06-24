Problemele cardiace, mușcături și insolație: Cresc cazurile de apelare a ambulanței.

În perioada 15-21 iunie 2026, echipele de ambulanță au intervenit la 14.692 de solicitări, dintre care 1.829 au fost pentru copii.

Dintre totalul apelurilor, 497 au fost nejustificate și nu corespundeau criteriilor pentru urgențe medico-chirurgicale, transmite noi.md.

După acordarea primului ajutor în faza pre-spitalicească, 6.341 pacienți (5.174 adulți și 1.167 copii) au fost transportați la spitale.

În decursul săptămânii, ambulanța a intervenit cel mai frecvent la solicitări legate de urgențe cardiovasculare, neurologice, traumatologice și respiratorii, precum și boli infecțioase.

În aceeași perioadă au fost înregistrate 135 de urgențe cauzate de factori fizici, chimici sau de mediu, inclusiv 96 de cazuri de mușcături de animale sau insecte, 34 de arsuri și un caz de insolație (lovitură de soare).

De asemenea, ambulanța a fost solicitată pentru gestionarea consecințelor a 45 de cazuri de intoxicații acute (situații toxico-urgente).