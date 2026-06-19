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nordnews.md logonordnews
19 Iunie 2026, 14:00
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Problema câinilor fără stăpân din Bălți rămâne nerezolvată: În fiecare curte există câte o haită

Aproape în fiecare curte din Bălți, trecătorii sunt întâmpinați cu lătratul câinilor. Potrivit datelor oferite de adăpostul municipal, în oraș sunt până la 7.000 de maidanezi.

Problema câinilor fără stăpân din Bălți rămâne nerezolvată: În fiecare curte există câte o haită.
Problema câinilor fără stăpân din Bălți rămâne nerezolvată: În fiecare curte există câte o haită.

Centrul și cartierul Dacia sunt unele dintre cele mai problematice zone.

„Am avut trei cazuri destul de grave de mușcături.Cel mai des câinii se adună în aceste curți și lângă tomberoanele de gunoi. Problema a fost mereu, dar în ultima jumătate de an este mult mai mare”, Cristina Revenco, locuitoare a străzii 26 Martie, pentru NordNews.

„Cunosc familii cu copii mici care sunt foarte speriați de această situație. Nici pentru adulți nu este întotdeauna sigur să se deplaseze prin cartier. Din câte știu, în oraș există un adăpost pentru câini, însă probabil acesta nu funcționează suficient de eficient”, spune Daria, locuitoare a municipiului Bălți.

Există și bălțeni care consideră că este de datoria lor să aibă grijă de animalele fără stăpân. În curți, aceștia amenajează adăposturi improvizate pentru câini și pisici, aducându-le regulat hrană și apă.

„Sunt vecini care iubesc câinii. Totuși, ar trebui găsită o soluție pentru a reduce puțin numărul lor în municipiul Bălți, pentru că s-au înmulțit foarte mult. Mai ales în centrul orașului. În fiecare curte există câte o haită”, a declarat Anatolii, locuitor al străzii 26 Martie.

„Și în curtea noastră sunt trei câini. Îi hrănim, nu se reped la oameni, iar asta este cel mai important. Merg la piață, le cumpăr resturi de carne de vită, le împart fiecăruia și gata”, Alexandr, locuitor al municipiului Bălți.

Locatarii blocurilor de pe strada 26 Martie au cerut intervenția adăpostului municipal, însă răspunsul primit ar fi fost unul formal. Directorul instituției a refuzat să discute cu presa, invocând lipsa de timp.

Potrivit datelor oferite anterior de adăpost, de la începutul anului au fost capturați peste 190 de câini, dintre care aproape 180 au fost sterilizați. În prezent, instituția găzduiește în jur de 400 de maidanezi.

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