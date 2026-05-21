rupor.md
21 Mai 2026, 17:52
8 017
Prins beat la volan de trei ori. Un șofer, condamnat la închisoare

Un bărbat din raionul Ocnița a fost condamnat în lipsă la trei ani de închisoare după ce a fost prins în stare de ebrietate la volan și a refuzat testarea alcoolscopică.

Acesta nu era la prima abatere. Anterior, în 2019 și 2023, el a mai fost prins beat la volan și sancționat cu muncă neremunerată în folosul comunității, informează ipn.md.

Potrivit Procuraturii Generale, bărbatul de 54 de ani nu avea dreptul de a conduce, permisul fiindu-i anulat încă din 2023. Cu toate acestea, pe 3 august 2025, el a urcat la volanul unui automobil și a fost stopat de către polițiști pentru conducere neregulamentară.

Oamenii legii i-au cerut să fie testat cu aparatul „Drager”, însă acesta a refuzat atât testarea alcoolscopică, cât și prelevarea probelor biologice.

Potrivit procurorilor, inculpatul nu s-a prezentat la ședințele de judecată și a fost anunțat în căutare.

rupor.md
