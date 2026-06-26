theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
26 Iunie 2026, 13:00
3 580
Copiază linkul
Link copiat

Primarul orașului Edineț ar putea pierde mandatul după decizia Curții Supreme de Justiție

Curtea Supremă de Justiție a respins cererea primarului municipiului Edineț, Constantin Cojocari, de a sesiza Curtea Constituțională pentru verificarea unor prevederi ale legii privind declararea averii și a intereselor personale.

Primarul orașului Edineț ar putea pierde mandatul după decizia Curții Supreme de Justiție.
Primarul orașului Edineț ar putea pierde mandatul după decizia Curții Supreme de Justiție.

Decizia este definitivă și nu poate fi contestată, transmite rupor.md.

Cojocari se judecă cu Autoritatea Națională de Integritate (ANI), care a constatat o diferență de peste 343.000 de lei între veniturile declarate și valoarea bunurilor și cheltuielilor sale.

Unul dintre episoadele cazului a fost cumpărarea, în 2019, a jumătății unui apartament. Potrivit ANI, valoarea tranzacției indicată în contract depășea valoarea estimată a imobilului.

Inițial, instanța de fond a fost de partea primarului și a anulat actul ANI. Totuși, ulterior, Curtea de Apel Chișinău a admis plângerea ANI, a anulat această decizie și a respins cererile lui Cojocaru ca neîntemeiate.

După aceasta, primarul s-a adresat Curții Supreme de Justiție (CSJ), solicitând totodată trimiterea unei cereri către Curtea Constituțională pentru verificarea legalității unor norme din legea de profil. Însă CSJ nu a găsit temeiuri legale pentru aceasta și a respins cererea.

Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici