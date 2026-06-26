Primarul orașului Edineț ar putea pierde mandatul după decizia Curții Supreme de Justiție.

Curtea Supremă de Justiție a respins cererea primarului municipiului Edineț, Constantin Cojocari, de a sesiza Curtea Constituțională pentru verificarea unor prevederi ale legii privind declararea averii și a intereselor personale.

Decizia este definitivă și nu poate fi contestată, transmite rupor.md.

Cojocari se judecă cu Autoritatea Națională de Integritate (ANI), care a constatat o diferență de peste 343.000 de lei între veniturile declarate și valoarea bunurilor și cheltuielilor sale.

Unul dintre episoadele cazului a fost cumpărarea, în 2019, a jumătății unui apartament. Potrivit ANI, valoarea tranzacției indicată în contract depășea valoarea estimată a imobilului.

Inițial, instanța de fond a fost de partea primarului și a anulat actul ANI. Totuși, ulterior, Curtea de Apel Chișinău a admis plângerea ANI, a anulat această decizie și a respins cererile lui Cojocaru ca neîntemeiate.

După aceasta, primarul s-a adresat Curții Supreme de Justiție (CSJ), solicitând totodată trimiterea unei cereri către Curtea Constituțională pentru verificarea legalității unor norme din legea de profil. Însă CSJ nu a găsit temeiuri legale pentru aceasta și a respins cererea.