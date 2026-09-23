Primăria Chișinău a majorat cu 15% numărul de troleibuze și autobuze de la 1 septembrie

Șefa Serviciului de Analiză și Prognozare al RTEC Chișinău, Lidia Golomoz, a precizat că, în prezent, pe rute circulă 342 de troleibuze și 160 de autobuze, comparativ cu 280 de troleibuze și, respectiv, 156 de autobuze anterior.

Decizia a fost luată pentru a face față creșterii fluxului de pasageri odată cu începutul noului an de studii, informează ipn.md.

Pregătirea transportului public

Șefa Serviciului de Analiză și Prognoză al RTEC menționează că reducerea numărului de unități de transport în perioada de vară este o practică anuală, determinată de scăderea numărului de pasageri. Totodată, lunile de vară sunt folosite pentru efectuarea lucrărilor de deservire tehnică, reparații și verificări tehnice, pentru pregătirea vehiculelor pentru noul sezon.

De asemenea, a fost introdus un orar de circulație pentru sezonul toamnă-primăvară, orientat spre reducerea timpului de așteptare în stații și organizarea mai eficientă a circulației în orele de vârf.

Lidia Golomoz a declarat că, în septembrie, odată cu începutul noului an de studii, numărul pasagerilor troleibuzelor a crescut cu circa 11% față de lunile de vară. În orele de vârf, un flux mai mare de pasageri se înregistrează pe rutele de troleibuz nr. 22, 10, 21 și 12, însă numărul unităților de transport a fost majorat pe toate rutele.

Pentru anul 2026, numărul călătoriilor efectuate cu troleibuzele este estimat la circa 200 de milioane.

Tariful de călătorie

Lidia Golomoz a precizat că, din 1 mai 2026, tariful pentru călătoria cu transportul public municipal a fost stabilit la 7 lei. Reprezentanta RTEC a subliniat că majorarea tarifului a fost determinată de creșterea costurilor la energia electrică și de impactul acesteia asupra situației financiare a întreprinderii de transport.

Reprezentanta RTEC susține că abonamentele continuă să fie utilizate de o parte semnificativă a pasagerilor chiar și după majorarea tarifului. Potrivit datelor prezentate de operator, 41% dintre pasageri utilizează abonamente, 21% cumpără bilete, iar 38% beneficiază de călătorii gratuite.

Mecanismul de aplicare a tarifelor și de reglementare a abonamentelor a rămas neschimbat. Abonamentele sunt disponibile pentru o lună, trei și șase luni, cu tarife diferențiate pentru diferite categorii de pasageri.

Ce abonamente aleg pasagerii

Cele mai vândute abonamente pentru transportul public din municipiul Chișinău sunt cele lunare, care reprezintă 59% din numărul total. Abonamentelor semianuale le revin 26%, iar celor trimestriale — 15%.

Dintre abonamentele lunare, cea mai mare pondere o reprezintă pasagerii din categoria generală — 80%. Elevii reprezintă 12% dintre utilizatorii acestor abonamente, studenții — 7%, iar alte categorii (angajați din domeniul educației, lucrători medicali, părinți din familii monoparentale etc.) — 1%.

Și în cazul abonamentelor trimestriale, majoritatea utilizatorilor sunt pasageri din categoria generală — 71%. Elevii reprezintă 16%, studenții — 8%, iar alte categorii — 5%.

Printre utilizatorii abonamentelor semianuale, pasagerii din categoria generală reprezintă 66%, elevii — 7%, iar studenții — 4%. Alte categorii de pasageri reprezintă 23% din numărul total.

Lidia Golomoz a menționat că, pentru pasagerii care utilizează frecvent transportul public, abonamentele pot fi o opțiune mai avantajoasă decât achitarea separată a fiecărei călătorii. Costul unei călătorii cu abonament este mai mic decât tariful individual, ceea ce le permite utilizatorilor să reducă cheltuielile pentru deplasările zilnice.

Un alt avantaj este că același abonament poate fi utilizat pentru călătoriile din suburbii spre municipiul Chișinău și înapoi, cu troleibuzele și autobuzele. Prețul abonamentului nu se modifică în funcție de tipul de transport utilizat.

Potrivit Lidiei Golomoz, noul mecanism de stabilire și ajustare a tarifelor pentru abonamente ia în considerare situația economică din țară și asigură un echilibru între costul serviciului și capacitatea de plată a pasagerilor. Totodată, mecanismul este orientat spre îmbunătățirea calității serviciilor de transport public municipal pentru toți locuitorii municipiului Chișinău, inclusiv pentru locuitorii din suburbii.