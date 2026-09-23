Primăria Bălți se pregătește pentru dublarea tarifului la încălzire.

Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, a declarat că eventuala majorare a tarifului la energia termică de către CET-Nord ar putea afecta semnificativ bugetele familiilor locuitorilor orașului.

Potrivit acestuia, autoritățile municipale analizează deja situația și examinează măsuri suplimentare de sprijin pentru cei cărora le va fi deosebit de greu să achite încălzirea, transmite logos-pres.md.

„Intenția CET-Nord de a majora de aproape două ori tariful la căldură amenință să lovească puternic bugetul familial al majorității bălțenilor. Analizăm deja situația și elaborăm măsuri suplimentare de sprijin pentru cei cărora le va fi deosebit de dificil să achite încălzirea”, a scris Alexandr Petkov.

Primarul propune să fie acordată o atenție separată grădinițelor și școlilor. Potrivit acestuia, este necesar să fie prevăzute mijloace pentru încălzirea acestora, pentru a asigura condiții normale pentru copii în perioada rece.

„Oamenii nu trebuie să rămână singuri în fața acestei probleme. Mizez și pe sprijinul consilierilor municipali. Protejarea bălțenilor este responsabilitatea noastră comună. Când este vorba despre bunăstarea oamenilor și căldura din casele lor, divergențele politice trebuie lăsate deoparte”, a menționat Petkov.