Prețurile la Piața Centrală: Coacăza atinge niveluri record, iar dovleceii și castraveții se ieftinesc.

Fructele și legumele de sezon ocupă tot mai mult spațiu pe tarabele Pieței Centrale din Chișinău. Prețurile variază în funcție de tipul produsului, soi și calitate.

Dintre cele mai populare fructe, caisele și nectarinele se vând cu 50 de lei kilogramul. Cireșele costă în jur de 40 de lei kilogramul, vișinele — 35 de lei, iar căpșunile — aproximativ 38 de lei kilogramul, scrie rupor.md.

Unul dintre cele mai scumpe produse sezoniere este coacăza roșie — prețul ajunge la 100 de lei kilogramul.

Dintre legume, roșiile se vând între 35 și 65 de lei kilogramul, în funcție de soi, mărime și culoare. Ciupercile costă între 35 și 45 de lei kilogramul, iar castraveții pot fi cumpărați la prețuri mai accesibile — între 14 și 30 de lei kilogramul.

De asemenea, cumpărătorilor li se oferă dovlecei la 13 lei kilogramul, mazăre verde proaspătă la 38 de lei, iar cartofii noi costă între 9 și 18 lei kilogramul.