Prețurile la benzină și motorină în Moldova continuă să scadă.

ANRE a stabilit noi prețuri maxime la carburanți, care vor intra în vigoare mâine, 19 iunie.

Astfel, benzina se va ieftini cu 19 bani și va costa 28,15 lei pe litru, iar motorina se va ieftini cu 37 bani, până la 26,24 lei pe litru.

Menționăm că Guvernul a modificat metodologia de calcul a prețurilor la carburanți, iar modificările de pe piața internațională pot fi acum resimțite mai rapid de șoferi la benzinării.

ANRE va stabili prețurile pe baza cotației medii internaționale din ultimele 7 zile, și nu din 14, cum era anterior. Potrivit autorităților, astfel șoferii vor simți mai rapid atât scumpirile, cât și ieftinirile carburanților.