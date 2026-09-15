Prețul unui litru de motorină a depășit pentru prima dată pragul de 35 de lei.

Precedentul record al prețului la motorină a fost stabilit în aprilie 2026, când costul unui litru a ajuns la 34,98 lei.

ANRE a declarat că situația tot mai îngrijorătoare din Orientul Mijlociu și amplificarea riscurilor legate de livrările globale de produse petroliere au dus la o creștere semnificativă a cotațiilor internaționale ale produselor petroliere.

În ultimele zile, cotația Platts pentru o tonă de motorină a depășit 1.570 de dolari, iar cotația pentru o tonă de benzină — 1.360 de dolari.

Tensiunile din regiune continuă să influențeze principalele rute de transport maritim. Controlul exercitat de rebelii houthi, aliați ai Iranului, asupra unor zone strategice din apropierea strâmtorii Bab el-Mandeb reprezintă o amenințare suplimentară pentru navigația în Marea Roșie, în timp ce circulația navelor prin strâmtoarea Ormuz rămâne în continuare limitată.

Totodată, atacurile asupra infrastructurii energetice a Arabiei Saudite au amplificat îngrijorările privind livrările globale, după ce un atac cu drone a dus la sistarea temporară a funcționării conductei petroliere East-West. Această infrastructură permitea transportul petrolului către Marea Roșie, ocolind strâmtoarea Ormuz, iar suspendarea funcționării acesteia sporește și mai mult riscurile pentru exporturile de petrol din regiune.

Faptul că motorina continuă să se scumpească și rămâne mai scumpă decât benzina demonstrează încă o dată că avem de-a face cu o situație atipică, provocată în totalitate de factori externi.

În aceste condiții, pentru data de 16 septembrie 2026 au fost stabilite următoarele prețuri maxime de vânzare cu amănuntul la principalele produse petroliere standard:

— 33,35 lei pentru un litru — benzină COR 95 (+9 bani);

— 35,15 lei pentru un litru — motorină standard (+18 bani).

În ceea ce privește livrările de produse petroliere, ANRE menționează că, deși piața rămâne expusă influenței evenimentelor regionale și internaționale, care pot afecta lanțurile de aprovizionare, stocurile disponibile sunt suficiente pentru consumul curent, iar autoritățile responsabile monitorizează permanent nivelul acestora.

ANRE continuă să urmărească evoluția situației pe piețele petroliere internaționale și asigură consumatorii că mecanismul actual este cât se poate de transparent și asigură obiectivitate maximă în formarea prețurilor produselor petroliere.