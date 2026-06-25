Prețul motorinei în Moldova a scăzut sub 25 de lei.

ANRE a stabilit noile prețuri maxime pentru carburanți, valabile mâine, 26 iunie.

Astfel, benzina se va ieftini cu 14 bani și va costa 27,55 lei pe litru, iar motorina se va ieftini cu 28 bani, până la 24,78 lei pe litru.

Menționăm că Guvernul a modificat metodologia de calcul a prețurilor la carburanți, iar schimbările de pe piața internațională pot fi acum resimțite mai rapid de șoferi la benzinării.

ANRE stabilește prețurile pe baza cotației medii internaționale din ultimele 7 zile, și nu din 14, cum era anterior. Potrivit autorităților, astfel șoferii vor resimți mai rapid atât scumpirea, cât și ieftinirea carburanților.