Prețul motorinei în Moldova a scăzut cu peste 10 lei pe litru față de valorile de vârf.

Comparativ cu valorile maxime înregistrate după începutul conflictelor militare din Orientul Mijlociu, prețul motorinei standard a scăzut cu peste 10 lei pe litru, adică aproximativ 30%.

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță că prețurile de vânzare cu amănuntul la principalele produse petroliere continuă să scadă.

Dinamica favorabilă a prețurilor este determinată de scăderea cotațiilor internaționale, pe fondul îmbunătățirii perspectivelor aprovizionării globale cu petrol din regiunea Golfului Persic. Relaxarea tensiunilor din regiune a contribuit la creșterea producției în Orientul Mijlociu și la revenirea cotațiilor petrolului Brent la nivelurile înregistrate înainte de escaladarea conflictului.

În același timp, așteptările privind creșterea ofertei de produse petroliere pe piețele internaționale au dus la scăderea cotațiilor Platts, care în această săptămână au coborât sub pragul de 900 de dolari SUA pe tonă. În Republica Moldova, această dinamică se reflectă direct în prețurile de vânzare cu amănuntul la benzină și motorină, datorită mecanismului de reglementare a prețurilor aplicat de ANRE.

Ca urmare, comparativ cu valorile maxime înregistrate după începutul conflictului din Orientul Mijlociu, prețul motorinei a scăzut cu peste 10 lei pe litru, sau aproximativ 30%, iar prețul benzinei COR 95 — cu aproximativ 4 lei pe litru, sau în jur de 13%.

În aceste condiții, pentru perioada 27.06.2026–29.06.2026, ANRE a stabilit următoarele prețuri maxime de vânzare cu amănuntul pentru principalele produse petroliere de tip standard: