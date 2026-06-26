theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
26 Iunie 2026, 11:22
4 092
Copiază linkul
Link copiat

Prețul motorinei în Moldova a scăzut cu peste 10 lei pe litru față de valorile de vârf

Comparativ cu valorile maxime înregistrate după începutul conflictelor militare din Orientul Mijlociu, prețul motorinei standard a scăzut cu peste 10 lei pe litru, adică aproximativ 30%.

Prețul motorinei în Moldova a scăzut cu peste 10 lei pe litru față de valorile de vârf.
Prețul motorinei în Moldova a scăzut cu peste 10 lei pe litru față de valorile de vârf.

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță că prețurile de vânzare cu amănuntul la principalele produse petroliere continuă să scadă.

Dinamica favorabilă a prețurilor este determinată de scăderea cotațiilor internaționale, pe fondul îmbunătățirii perspectivelor aprovizionării globale cu petrol din regiunea Golfului Persic. Relaxarea tensiunilor din regiune a contribuit la creșterea producției în Orientul Mijlociu și la revenirea cotațiilor petrolului Brent la nivelurile înregistrate înainte de escaladarea conflictului.

În același timp, așteptările privind creșterea ofertei de produse petroliere pe piețele internaționale au dus la scăderea cotațiilor Platts, care în această săptămână au coborât sub pragul de 900 de dolari SUA pe tonă. În Republica Moldova, această dinamică se reflectă direct în prețurile de vânzare cu amănuntul la benzină și motorină, datorită mecanismului de reglementare a prețurilor aplicat de ANRE.

Ca urmare, comparativ cu valorile maxime înregistrate după începutul conflictului din Orientul Mijlociu, prețul motorinei a scăzut cu peste 10 lei pe litru, sau aproximativ 30%, iar prețul benzinei COR 95 — cu aproximativ 4 lei pe litru, sau în jur de 13%.

În aceste condiții, pentru perioada 27.06.2026–29.06.2026, ANRE a stabilit următoarele prețuri maxime de vânzare cu amănuntul pentru principalele produse petroliere de tip standard:

  • 27,44 lei pe litru — benzină COR 95 (–11 bani);
  • 24,56 lei pe litru — motorină (–22 bani).
Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici