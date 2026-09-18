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bani.md logobani
18 Septembrie 2026, 12:05
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Prețul motorinei în Moldova a atins un nou record — 36,11 lei

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat noile prețuri maxime la benzină și motorină, care vor fi valabile în perioada 19-21 septembrie.

Prețul motorinei în Moldova a atins un nou record — 36,11 lei.
Prețul motorinei în Moldova a atins un nou record — 36,11 lei.

Potrivit datelor ANRE, motorina se va scumpi în weekend cu 25 de bani – până la 36 de lei și 11 bani, scrie bani.md.

Se scumpește și benzina. Prețul maxim al benzinei cu cifra octanică de 95 a fost stabilit la nivelul de 33,80 lei pe litru — cu 13 bani mai mult decât tariful precedent.

Amintim că directorul ANRE, Alexei Tarăn, consideră că, în condițiile actuale de pe piața internațională, prețul motorinei în Moldova nu ar trebui să ajungă la 40 de lei pe litru, deși în următoarele zile este posibilă o nouă scumpire.

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