Prețul la energie electrică și gaze ar putea crește din cauza anulării unor facilități fiscale.

Modificările sunt incluse în proiectul politicii fiscale pentru anul 2027.

Potrivit proiectului, mai multe poziții din articolul 96 al Codului fiscal, care reglementează aplicarea cotelor reduse de TVA, urmează să fie abrogate. Documentul prevede eliminarea mai multor categorii de bunuri și servicii care beneficiază în prezent de tratament fiscal preferențial, transmite bani.md.

În același timp, autoritățile propun menținerea cotei reduse de TVA pentru serviciile de alimentare cu apă, canalizare și apă caldă destinate bunurilor cu destinație locativă, inclusiv caselor de vacanță.

Ministerul Finanțelor argumentează în nota de fundamentare că existența cotelor diferențiate de TVA și a numeroaselor scutiri fiscale generează inechități și distorsiuni economice, complică administrarea fiscală și creează tratamente fiscale diferite pentru activități similare. Autorii reformei susțin că simplificarea sistemului ar contribui la creșterea transparenței și la reducerea costurilor administrative atât pentru contribuabili, cât și pentru autorități.

Deocamdată, proiectul nu precizează explicit în textul disponibil toate categoriile care vor pierde cota redusă de TVA, însă amploarea modificărilor sugerează una dintre cele mai importante restructurări ale sistemului TVA din ultimii ani.

În prezent cota TVA la gaz este de 8%, iar la energia electrică este zero.