theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
bani.md logobani
15 Septembrie 2026, 12:42
31 083
Copiază linkul
Link copiat

Prețul gazelor a crescut cu 52% peste cel estimat: Tariful din Moldova ar putea fi revizuit

Tariful gazelor naturale în Moldova ar putea fi revizuit din nou, dacă prețurile de pe piețele internaționale se vor menține la nivelul ridicat din ultimele zile.

Prețul gazelor a crescut cu 52% peste cel estimat: Tariful din Moldova ar putea fi revizuit.
Prețul gazelor a crescut cu 52% peste cel estimat: Tariful din Moldova ar putea fi revizuit.

Directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Constantin Borosan, a declarat că, într-un asemenea caz, furnizorul va trebui să efectueze din nou calculele și să se adreseze Agenției cu o solicitare privind posibila modificare a prețului reglementat, relatează bani.md.

Declarația a fost făcută pe fondul creșterii prețului gazelor naturale pe piața spot la circa 82 de euro pentru MWh — cu aproape 52% peste nivelul luat în calcul la stabilirea tarifului actual. Pentru perioada august-decembrie, în calculele tarifare a fost prevăzut un preț de achiziție de circa 54 de euro pentru MWh.

Astfel, diferența este de circa 28 de euro pentru MWh. Dacă prețurile pe bursele internaționale se vor menține la nivelul actual, presiunea asupra tarifului plătit de consumatorii moldoveni ar putea crește.

„În cazul în care această tendință se va menține, Legea cu privire la gazele naturale și metodologia tarifară prevăd foarte clar că titularul de licență, furnizorul de gaze naturale, trebuie să efectueze calculele și să depună o cerere la ANRE”, a declarat Constantin Borosan.

Directorul ANRE a precizat că, în prezent, nu există o decizie privind majorarea tarifului. Agenția urmărește evoluția situației pe piețele internaționale, iar o eventuală intervenție va depinde de durata menținerii prețurilor ridicate și de calculele prezentate de furnizor.

Borosan a explicat că majorarea prețurilor la gaze pe piețele internaționale este legată, printre altele, de escaladarea situației din Orientul Mijlociu, care a afectat volumele disponibile de ofertă și rutele internaționale de transport al resurselor energetice.

În prezent, tariful la gaze constituie 20,30 lei pentru un metru cub și este în vigoare de la 1 septembrie.

Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Sursă
bani.md logobani
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Acest text a fost tradus cu ajutorul AI. Ați observat o greșeală?
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici