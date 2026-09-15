Prețul gazelor a crescut cu 52% peste cel estimat: Tariful din Moldova ar putea fi revizuit.

Tariful gazelor naturale în Moldova ar putea fi revizuit din nou, dacă prețurile de pe piețele internaționale se vor menține la nivelul ridicat din ultimele zile.

Directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Constantin Borosan, a declarat că, într-un asemenea caz, furnizorul va trebui să efectueze din nou calculele și să se adreseze Agenției cu o solicitare privind posibila modificare a prețului reglementat, relatează bani.md.

Declarația a fost făcută pe fondul creșterii prețului gazelor naturale pe piața spot la circa 82 de euro pentru MWh — cu aproape 52% peste nivelul luat în calcul la stabilirea tarifului actual. Pentru perioada august-decembrie, în calculele tarifare a fost prevăzut un preț de achiziție de circa 54 de euro pentru MWh.

Astfel, diferența este de circa 28 de euro pentru MWh. Dacă prețurile pe bursele internaționale se vor menține la nivelul actual, presiunea asupra tarifului plătit de consumatorii moldoveni ar putea crește.

„În cazul în care această tendință se va menține, Legea cu privire la gazele naturale și metodologia tarifară prevăd foarte clar că titularul de licență, furnizorul de gaze naturale, trebuie să efectueze calculele și să depună o cerere la ANRE”, a declarat Constantin Borosan.

Directorul ANRE a precizat că, în prezent, nu există o decizie privind majorarea tarifului. Agenția urmărește evoluția situației pe piețele internaționale, iar o eventuală intervenție va depinde de durata menținerii prețurilor ridicate și de calculele prezentate de furnizor.

Borosan a explicat că majorarea prețurilor la gaze pe piețele internaționale este legată, printre altele, de escaladarea situației din Orientul Mijlociu, care a afectat volumele disponibile de ofertă și rutele internaționale de transport al resurselor energetice.

În prezent, tariful la gaze constituie 20,30 lei pentru un metru cub și este în vigoare de la 1 septembrie.