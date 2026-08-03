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3 August 2026, 09:31
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Președinta Consiliului Audiovizualului, Liliana Vițu, și-a depus demisia

Președinta Consiliului Audiovizualului (CA), Liliana Vițu, anunță că și-a depus luni, 3 august, demisia. Despre acest lucru, ea a scris pe 3 august, într-o postare pe rețelele sociale.

Președinta Consiliului Audiovizualului, Liliana Vițu, și-a depus demisia.
Președinta Consiliului Audiovizualului, Liliana Vițu, și-a depus demisia.

Potrivit Lilianei Vițu, decizia este legată de schimbările preconizate în activitatea sa profesională.

„În legătură cu o anticipată schimbare în viața mea profesională, mi-am depus azi demisia din funcția de președintă a Consiliului Audiovizualului. Le mulțumesc colegilor pentru susținere și efortul depus în cei aproape 5 ani, pentru ca misiunea autorității naționale de reglementare, și anume cea de a servi interesul public și de a proteja spațiul informațional al țării, să fie realizată, a scris aceasta pe Facebook.

Vițu a menționat că Consiliul Audiovizualului este o „organizație respectată în rândul structurilor europene de profil, contribuie la procesul de integrare europeană și, ceea ce este și mai important, se asigură ca cetățenii să primească un conținut audiovizual de calitate, mai apropiat de problemele lor și cu un mai mare respect față de cerințele legii”.

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