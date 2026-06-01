Presa română: Mitropolitul Basarabiei ar fi putut deveni victima unui șantaj.

Înaltpreasfințitul Petru este mitropolitul Basarabiei și una dintre cele mai influente figuri ale clerului ortodox român din Republica Moldova. S-a născut în 1946 în satul Țiganca, raionul Cahul, și și-a dedicat aproape întreaga viață slujirii bisericești. A urmat studii teologice la Seminarul „Sfântul Andrei” din Odesa și a intrat în monahism încă din tinerețe.

De-a lungul carierei sale bisericești, Mitropolitul Petru a devenit una dintre figurile-cheie ale procesului de reorganizare și consolidare a Mitropoliei Basarabiei, structură aflată sub jurisdicția Patriarhiei Române. În ultimii ani, acesta a fost implicat constant în proiecte religioase, culturale și identitare dedicate comunităților românești din Republica Moldova.

Preasfințitul Veniamin Goreanu este una dintre figurile importante ale Bisericii Ortodoxe Române din Republica Moldova. Născut în anul 1975, în localitatea Puhoi, acesta a urmat studii teologice atât la Seminarul de la Mănăstirea Neamț, cât și la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Ulterior și-a continuat pregătirea academică și a obținut titlul de doctor în Teologie.

Înainte de a deveni Episcop al Basarabiei de Sud, Veniamin Goreanu a ocupat mai multe funcții importante în cadrul Patriarhiei Române și al Arhiepiscopiei Bucureștilor. De-a lungul anilor a activat inclusiv în administrația patriarhală, fiind implicat în proiecte administrative și instituționale ale Bisericii. Din anul 2018 ocupă funcția de Episcop al Basarabiei de Sud.

Imaginile video nu sunt publicate din considerente etice.