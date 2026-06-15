Premierul Moldovei s-a întâlnit cu Andrei Makarevici.

„Adolescența și tinerețea mea au trecut sub cântecele formației „Mașina Vremeni” a lui Andrei Makarevici. Erau cântece despre neliniștile și speranțele tinereții, despre aspirația către idealuri luminoase, despre libertate, spirit aventuros și pozne - așa cum se întâmplă în „Vânătorii de noroc”.

Pe atunci încă nu știam ce ne așteaptă după următoarea cotitură a vieții, dar credeam sincer că totul va fi bine. Aceste cântece ne-au însoțit în cei mai importanți ani ai vieții, ajutându-ne să visăm, să ne căutăm propriul drum și să nu ne pierdem încrederea în noi înșine.

Pentru mine, Andrei Makarevici reprezintă acea parte a societății ruse care a inspirat întotdeauna respect: un om cultivat, onest și liber, care nu s-a temut să rămână el însuși și nu a ales să „se plece în fața unei lumi schimbătoare. Vă mulțumesc pentru aceasta, Andrei”, a scris premierul Moldovei.