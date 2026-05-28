Premier Energy: Escrocii, sub pretextul schimbării contoarelor, obțin date personale.

Operatorul de distribuție precizează că nu solicită date din buletin prin telefon și îndeamnă oamenii să nu ofere informații personale persoanelor necunoscute, transmite stiri.md.

„Schimbarea contoarelor se face planificat, fără implicarea datelor personale”, a transmis compania.

Potrivit avertizării, escrocii pretind că efectuează înlocuirea contoarelor și cer numele, adresa sau datele din actele de identitate. În unele cazuri, aceștia amenință consumatorii cu deconectarea de la rețeaua electrică.

Premier Energy Distribution recomandă cetățenilor să verifice informațiile doar din surse oficiale și să raporteze imediat la poliție orice tentativă de fraudă.

Compania mai precizează că, pentru sesizări sau incidente în rețeaua electrică, consumatorii pot contacta serviciul disponibil 24 de ore din 24 la numărul 022 43 11 11 sau la numărul local indicat în factură.