20 Mai 2026, 20:58
Premier Energy avertizează populația: Pericol de electrocutare în timpul furtunilor

În contextul avertizării meteorologice emise pentru Republica Moldova, compania Premier Energy a lansat un apel către populație privind respectarea regulilor de securitate electrică.

Furnizorul atrage atenția asupra riscurilor care pot apărea în timpul fenomenelor meteo severe, în special în cazul cablurilor electrice deteriorate sau căzute la pământ, transmite noi.md.

Reprezentanții companiei îndeamnă oamenii să ocolească și să nu atingă firele rupte. Potrivit avertismentului, apropierea de aceste cabluri poate pune în pericol viața persoanelor.

Totodată, consumatorii sunt avertizați să nu intervină la instalațiile electrice. Premier Energy menționează că asemenea acțiuni se pot solda cu electrocutări și alte incidente grave. Compania recomandă părinților să supravegheze copiii și să le explice regulile de securitate electrică, precum și consecințele nerespectării acestora.

În cazul observării unor situații periculoase, oamenii sunt îndemnați să informeze operatorul sistemului de distribuție la numărul de telefon 022 43 11 11.

