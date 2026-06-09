Postica: Alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei pot fi organizate până în toamnă.

Acest lucru este posibil doar dacă există dorință și cooperare din partea autorităților locale, care trebuie să „îngroape securea războiului”.

„Având în vedere faptul că perioada electorală poate dura maximum 120 de zile, conform Codului Electoral, cred că până în toamnă este încă posibil, din punct de vedere tehnic, să fie pregătite toate condițiile necesare pentru organizarea alegerilor în Adunarea Populară a Găgăuziei. Acum este mijlocul lunii iunie. Din punct de vedere tehnic, alegerile ar putea fi deja stabilite pentru sfârșitul lunii septembrie. Cu condiția ca Adunarea Populară a Găgăuziei, Comitetul Executiv și instanțele judecătorești să identifice candidații, să efectueze verificările necesare și să îi desemneze pentru funcțiile respective”, a declarat Postica în cadrul unei emisiuni la TV8.

Vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale a adăugat că nu este de acord cu afirmația că alegerile în Adunarea Populară a Găgăuziei sunt „blocate”. Potrivit lui, până când nu este aprobată o hotărâre, părțile pot ajunge la un acord, pot revizui pozițiile și pot ajunge la ceva constructiv.

În opinia sa, președintele Comitetului Executiv și deputații Adunării Populare trebuie să „îngroape securea războiului” și să se gândească la interesele a circa 130.000 de alegători din autonomie, care de aproape opt luni sunt privați de posibilitatea de a alege și a fi aleși.