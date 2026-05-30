30 Mai 2026, 09:00
22
Portalul EVO introduce alerte pentru prevenirea fraudelor online

Portalul EVO a introdus un mesaj de avertizare destinat prevenirii fraudelor online, în contextul creșterii numărului de escrocherii realizate prin apeluri telefonice și mesaje SMS false.

Anunțul a fost făcut de Agenția de Guvernare Electronică (AGE), transmite noi.md.

Potrivit instituției, mesajul afișat pe evo.gov.md direcționează utilizatorii către platforma oficială de raportare a fraudelor cibernetice. În același timp, în compartimentul „Numere de urgență” a fost inclusă o secțiune dedicată informării cetățenilor și raportării tentativelor de fraudă.

AGE reamintește că instituția și platformele guvernamentale precum EVO, MPay sau MDelivery nu solicită prin telefon sau SMS parole, coduri OTP sau SMS, date bancare, instalarea unor aplicații și nici alte informații confidențiale. Autoritatea îndeamnă cetățenii să manifeste prudență și să nu ofere date personale persoanelor necunoscute.

Reprezentanții Agenției recomandă evitarea accesării linkurilor suspecte și verificarea autenticității apelurilor prin contactarea directă a instituției în numele căreia acestea sunt efectuate. 

Totodată, AGE subliniază că toate platformele guvernamentale oficiale sînt disponibile exclusiv pe domenii care se termină în „.gov.md”, acesta fiind unul dintre principalele elemente care permit identificarea surselor oficiale.

