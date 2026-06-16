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moldova1.md logomoldova1
16 Iunie 2026, 21:16
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Portalul electronic pentru arme civile, actualizat: Cetățenii pot depune cereri fără a merge la ghișeu

Inspectoratul Național de Securitate Publică (INSP) a anunțat actualizarea platformei electronice dedicate serviciilor în domeniul armelor cu destinație civilă, disponibilă la adresa e-arme.mai.gov.md.

Portalul electronic pentru arme civile, actualizat: Cetățenii pot depune cereri fără a merge la ghișeu.
Portalul electronic pentru arme civile, actualizat: Cetățenii pot depune cereri fără a merge la ghișeu.

Potrivit unui comunicat al instituției, modificările vizează simplificarea experienței utilizatorilor și eliminarea necesității deplasărilor fizice la ghișeu pentru depunerea cererilor, transmite moldova1.md

Prin intermediul portalului actualizat, cetățenii pot solicita online acte permisive din domeniul armelor civile, autorizații de deținere, port-armă și alte documente reglementate. Documentele necesare se încarcă direct în formularul electronic, în format scanat sau fotografiat, fără a fi necesară prezentarea fizică a originalelor la momentul depunerii cererii.

Condiția obligatorie pentru accesarea platformei rămâne deținerea unei semnături electronice calificate, necesară atât pentru autentificarea în sistem, cât și pentru validarea juridică a cererilor depuse online.

Actualizarea se înscrie în tendința generală de digitalizare a serviciilor publice din Republica Moldova, susținută inclusiv prin programe cu finanțare europeană.

În termeni practici, reducerea deplasărilor la ghișeu reprezintă un avantaj concret mai ales pentru cetățenii din afara municipiului Chișinău, care anterior trebuiau să se prezinte la unitățile teritoriale ale INSP pentru fiecare etapă procedurală.

Digitalizarea completă a fluxului de cereri, de la depunere la ridicarea actului permisiv, reduce totodată marja de arbitrar administrativ și lasă o urmă documentară verificabilă a fiecărei interacțiuni.

Digitalizarea procedurii nu modifică termenele legale de examinare a cererilor și nici condițiile de eligibilitate pentru obținerea actelor permisive. Solicitanții care nu îndeplinesc cerințele legale nu vor obține autorizațiile, indiferent de canalul prin care depun documentele.

Sursă
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