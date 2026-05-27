Porsche va lansa o versiune specială exclusivă a modelului 911 pentru Moldova.

La moment se cunoaște doar despre unele nuanțe stilistice dezvoltate pentru supercar – va fi o altă modificare limitată cu un design „geografic”, urmând, de exemplu, GT3 Ocelot și 911 Formosa, scrie logos-pres.md.

Judecând după fotografii, designul noutății utilizează activ logo-ul Moldovei, dezvoltat pentru brandingul turistic al țării. Acesta este cunoscut sub denumirea „Pomul vieții” și este aplicat, de exemplu, pe partea din față a capacului, sub care noutatea este ascunsă deocamdată, precum și pe butucii roților. Roțile în sine, împreună cu piulița centrală, sunt vopsite într-o nuanță originală de rubin, care poate fi considerată o referință la industria vinului din regiune.

Porsche Center Moldova a publicat teasere ale mașinii cu litera M pe panoul frontal de admisie a aerului, un logo special pe piulițele centrale ale roților și un capac personalizat. Motivele aceluiași „Pom al vieții” sunt folosite în interiorul literei: trandafir, busuioc, pahare de vin, ornamente tradiționale, fructe și alte simboluri locale. Jantele forjate din magneziu de culoare burgundy par o referință la cultura vinului din țară, în timp ce nuanța caroseriei amintește de Viola Purple Metallic sau de o culoare individuală apropiată.

Din punct de vedere tehnic, baza ar trebui să fie un 911 GT3 Touring 2026. Fără modificări, o astfel de mașină în configurație cu Viola Purple Metallic și jante din magneziu este estimată la aproximativ 291.000 de euro (aproximativ 338.800 de dolari sau 5,854 milioane de lei moldovenești). Dar dacă versiunea moldovenească se dovedește a fi singurul exemplar, prețul ar putea ajunge la 500.000 de euro (aproximativ 581.700 de dolari; mai mult de 10 milioane de lei moldovenești).

Pentru Porsche, astfel de serii regionale au devenit deja un gen aparte. A existat 911 Tribute to Transfagarasan pentru România, GT3 Touring Ocelot din America Latină și Turbo S Sadu Edition din Kuweit. Acum Moldova se va alătura acestei liste – o piață mică, dar cu o mare șansă de a obține unul dintre cele mai recognoscibile GT3 Touring ale anului.

Uneori nu puterea este cea care face ca un Porsche să aibă un preț de colecție, ci țara brodată pe husă.