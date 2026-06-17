Populația Moldovei continuă să scadă din cauza natalității reduse și a migrației.

În Moldova, în 2025, numărul deceselor a fost cu 45% mai mare decât cel al nou-născuților. În decursul anului, în țară s-au născut 22.100 de copii, iar 32.100 de persoane au decedat.

Astfel de date a prezentat Biroul Național de Statistică.

Comparativ cu anul 2023, numărul nou-născuților a scăzut cu 1.500, sau cu 6,6%. Rata natalității a scăzut de la 9,8 la 9,3 nou-născuți la 1.000 de locuitori. Coeficientul sumar al fertilității a scăzut, de asemenea, de la 1,77 la 1,68 copii pe femeie. Totodată, în Moldova se nasc în continuare mai mulți băieți decât fete. În 2024, la 100 de fete reveneau 105 băieți.

Mortalitatea a scăzut, de asemenea, dar numărul decedaților a fost totuși cu 10.000 mai mare decât cel al nou-născuților. În 2024 au decedat 32.074 persoane, cu 4,4% mai puțin decât în anul precedent.

În statistici se menține și „supramortalitatea masculină”. La fiecare 100 de femei decedate au revenit 117 bărbați decedați. Din cauza accidentelor, intoxicațiilor și traumelor, bărbații au murit de 3,4 ori mai des decât femeile.

Principalele cauze ale deceselor rămân bolile sistemului circulator și tumorile. Acestea au reprezentat 74,2% din totalul deceselor. Din bolile circulatorii au murit 63,8% dintre femei și 50,4% dintre bărbați.

Pe lângă factorii demografici naturali, motorul depopulării rămâne fluxul migrator negativ. Potrivit BNS, în 2024 s-a înregistrat un sold negativ al migrației internaționale. Numărul populației a scăzut cu 17.600 de cetățeni care au ales să trăiască peste hotare.

Continuă și migrația internă din sate către orașe. În 2024, aproximativ 27.500 de persoane și-au schimbat oficial locul de reședință în interiorul țării. Cel mai frecvent se mutau persoane apte de muncă, iar 37,7% din toate sosirile au fost în Chișinău.

La 1 ianuarie 2025, numărul populației Moldovei cu reședință obișnuită, conform datelor preliminare, a fost de 2,365 milioane de persoane. Datele sunt prezentate fără a include malul stâng al Nistrului și municipiul Bender.