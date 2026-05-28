Popșoi: Vorbitorii de limbă rusă din Moldova sunt tratați cu respect și sunt protejați de Constituție.

Astfel a răspuns el la întrebarea privind o posibilă agresiune a Federației Ruse, subliniind că exemplul Ucrainei nu trebuie să se repete.

Şeful diplomaţiei a subliniat că în Moldova drepturile tuturor cetăţenilor sunt garantate, inclusiv ale populaţiei vorbitoare de limbă rusă. De asemenea, el a menţionat că aceste persoane „se simt foarte bine” şi sunt protejate de Constituţie, scrie agora.md.

„În Republica Moldova locuiesc cetăţeni ai Federaţiei Ruse, şi ar fi ciudat, dacă vom gândi raţional şi vom fi oameni conştiincioşi, să credem că cineva va ataca pe cineva fără niciun motiv şi fără niciun drept. Mai ales dacă luăm în considerare că pe teritoriul ţării se află cetăţeni ai Federaţiei Ruse. Da, exemplul Ucrainei este elocvent, dar nu este un exemplu pe care cineva şi-ar dori să-l repete. Cetăţenii Federaţiei Ruse şi vorbitorii de limbă rusă din Republica Moldova se simt aici foarte bine şi sunt pe deplin protejaţi de Constituţia Republicii Moldova”, a declarat ministrul Afacerilor Externe Mihai Popşoi.

Reprezentantul oficial a comentat şi despre acţiunea recentă organizată de Ambasada Federaţiei Ruse la Chişinău. Atunci, reprezentanţa diplomatică a îndemnat cetăţenii ruşi şi vorbitorii de limbă rusă din Moldova să raporteze eventuale încălcări ale drepturilor lor.

„Dacă ne amintim bine, reacţia la acea acţiune a fost complet opusă celei pe care, probabil, o aşteptau diplomaţii ruşi. Cetăţenii Republicii Moldova, fie că sunt vorbitori de limbă rusă sau de alte limbi, au declarat foarte clar şi fără echivoc că sunt trataţi cu respect, că drepturile lor constituţionale sunt pe deplin respectate şi că se simt foarte bine în Moldova”, a subliniat Mihai Popşoi.