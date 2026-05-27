realitatea.md logorealitatea
27 Mai 2026, 18:22
1 801
Popșoi, despre existența a 20.000 de cereri pentru cetățenia rusă din partea transnistrenilor: Nu putem confirma

Autoritățile de la Chișinău nu pot confirma, deocamdată, informațiile potrivit cărora peste 20.000 de locuitori ai regiunii transnistrene ar fi depus cereri pentru dobândirea cetățeniei Federației Ruse în regim simplificat.

Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a declarat miercuri, 27 mai, că, atâta timp cât aceste solicitări nu sunt înregistrate prin canalele oficiale ale statului Republica Moldova, cifra nu poate fi verificată, informează realitatea.md.

„Orice demers de a obține cetățenia Federației Ruse în acest moment este discutabil”, a declarat Popșoi.

El a adăugat că Republica Moldova este un stat pașnic, respectat pe plan internațional, iar cetățenii săi beneficiază de stabilitate și protecție, spre deosebire de riscurile asociate altor opțiuni.

„Este un pașaport pe care când îl ai în mână nu-ți este rușine. Un stat care respectă pacea, vecinii, are grijă de proprii cetățeni, nu îi aruncă într-un malaxorul unui război”, a mai spus șeful MAE.

Popșoi și-a exprimat convingerea că locuitorii de pe ambele maluri ale Nistrului înțeleg contextul internațional actual, precum și riscurile și avantajele unor astfel de decizii.

Amintim că, Ambasada Federației Ruse la Chișinău a anunțat recent că, în decurs de 24 de ore, ar fi fost înregistrate aproximativ 20.000 de cereri pentru procedura simplificată de obținere a cetățeniei ruse din partea locuitorilor din regiunea transnistreană. 

Anunțul a fost făcut după ce președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a semnat la 15 mai un decret care permite locuitorilor din această regiune să obțină cetățenia rusă într-o procedură simplificată.

