Ponderea ocupării în sectorul agricol a scăzut până la 18%.

Experții Băncii Mondiale (BM) au analizat piața muncii din țară în prognoza lor economică pentru Moldova, determinând „rezistența la presiuni și transformarea lentă”.

„Schimbările lente din sectorul muncii reflectă un dinamism economic insuficient. Transformarea structurală lentă este în curs de desfășurare, însoțită de un ușor declin în agricultură și o creștere modestă în serviciile calificate”, notează reprezentanții băncii, transmite infotag.md.

Potrivit BM, din 2019 până în 2024, ponderea ocupării forței de muncă în sectorul agricol al Republicii Moldova a scăzut de la 20% la 18%, în timp ce a crescut ușor în serviciile profesionale și educație.

„Industria, în special industria prelucrătoare, a rămas în general stabilă, reprezentând aproximativ 12% din totalul ocupării forței de muncă. În timp ce comerțul a rămas al doilea cel mai mare angajator, ponderea sa a scăzut de la 17% la 15% în această perioadă”, notează experții.

Rata ocupării forței de muncă în domeniul sănătății și educației a crescut de la 17% la aproximativ 19%, reflectând cererea tot mai mare de servicii publice.

Documentul menționează că, deși ocuparea forței de muncă formale a crescut în ultimii ani, ocuparea forței de muncă informale rămâne ridicată.

„Ponderea ocupării forței de muncă formale a crescut, indicând o trecere către o muncă mai productivă. În 2024, 81% dintre lucrătorii din Moldova erau angajați formal, comparativ cu 78% în 2019. Această schimbare reflectă o trecere treptată de la microîntreprinderi și activități independente la locuri de muncă formale mai productive, reducând piața muncii informală”, se arată în analiza băncii.

În Republica Moldova, aproximativ 17% dintre lucrători sunt angajați în sectorul informal. Per total, această cifră este în scădere din 2019.