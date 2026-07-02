2 Iulie 2026, 12:18
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Polițiștii de patrulare au intensificat controalele motocicliștilor: 103 încălcări, depistate în câteva zile
În ultimele două zile, polițiștii de patrulare au intensificat verificările în rândul motocicliștilor. Prin urmare au fost documentați 103 conducători de motociclete pentru diverse încălcări
Potrivit informațiilor, cele mai frecvente încălcări sunt:
- lipsa echipamentului de protecție;
- lipsa permisului corespunzător;
- conducerea fără permis;
- nereguli privind înmatricularea.
În același timp, 19 motociclete au fost ridicate și duse la o parcare specială.
La Comrat, un motociclist de 49 de ani a fost reținut pentru conducere în stare de ebrietate, concentrația de alcool în aerul expirat fiind de 0,31 mg/l.