Polițiștii de patrulare au intensificat controalele motocicliștilor: 103 încălcări, depistate în câteva zile

În ultimele două zile, polițiștii de patrulare au intensificat verificările în rândul motocicliștilor. Prin urmare au fost documentați 103 conducători de motociclete pentru diverse încălcări

Patrulele au intensificat verificările motocicliștilor și, în câteva zile, au constatat 103 încălcări.