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2 Iulie 2026, 12:57
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Polițiștii au prins un curier din Râbnița implicat într-o escrocherie telefonică

Angajații poliției și procuraturii Botanica au destructurat activitatea infracțională a unui curier de 44 de ani din orașul Râbnița, implicat într-o schemă de înșelăciune.

Polițiștii au prins un curier din Râbnița implicat într-o escrocherie telefonică.
Polițiștii au prins un curier din Râbnița implicat într-o escrocherie telefonică.

Potrivit informațiilor, cele două victime, tată și fiu, au pierdut peste un milion de lei.

Suspecții au indus victimele în eroare, pretinzând că pe numele acestora au fost contractate credite frauduloase, convingându-le să ia împrumuturi și să transmită banii unui curier.

Bărbatul a fost prins în flagrant în momentul primirii celei de-a doua tranșe de bani, a fost reținut pentru 30 de zile și riscă până la 10 ani de închisoare.

Investigațiile continuă.

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