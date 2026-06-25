Poliția: Fermierii încearcă să blocheze vama Sculeni și refuză să coopereze

Spre punctul de trecere a frontierei Sculeni se îndreaptă mai multe utilaje agricole. Potrivit Poliției, participanții la protest intenționează să blocheze activitatea punctului de trecere.

Poliția a anunțat că tehnica se îndreaptă spre punctul de trecere pe mai multe drumuri de acces. Potrivit instituției, organizatorii protestului și șoferii tehnicii nu cooperează cu forțele de ordine de la fața locului, transmite rupor.md.

Polițiștii acționează în zona punctului de trecere pentru a menține ordinea publică, a preveni blocarea punctului de control și a asigura circulația transportului.

Poliția a făcut apel către participanții la acțiune să respecte cerințele forțelor de ordine și ale altor structuri competente, precum și să evite acțiunile care pot perturba traficul rutier sau funcționarea punctului de trecere a frontierei.

Fermierii au început pe 24 iunie proteste de-a lungul drumurilor în mai multe raioane ale țării. Agricultorii își exprimă nemulțumirea, inclusiv față de intenția autorităților de a crește TVA de la 8% la 20% pentru produsele agricole și tehnica agricolă.