Poliția continuă căutările unui copil de 9 ani: Obiectele lui au fost găsite lângă râul Prut
Începând de ieri, 21 iulie, angajații poliției din Ungheni, împreună cu subdiviziunile specializate, desfășoară ample acțiuni de căutare după ce a fost anunțată dispariția unui copil de 9 ani din localitate.
Poliția informează că băiatul a plecat de acasă cu trotineta și nu s-a întors.
În cadrul căutărilor, polițiștii au verificat toate locurile posibile și au intervievat localnicii.
În urma anchetei s-a stabilit că copilul, împreună cu alți copii, s-a dus la râul Prut.
Potrivit datelor preliminare, copiii au intrat în apă pentru a se scălda. La un moment dat, băiatul a fost luat de curentul puternic al râului și a dispărut din câmpul vizual.
Obiectele personale ale copilului, lăsate pe mal înainte de a intra în apă, au fost găsite de Poliție.
Oamenii legii și unitățile specializate continuă căutările.