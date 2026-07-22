Poliția continuă căutările unui copil de 9 ani: Obiectele lui au fost găsite lângă râul Prut.

Începând de ieri, 21 iulie, angajații poliției din Ungheni, împreună cu subdiviziunile specializate, desfășoară ample acțiuni de căutare după ce a fost anunțată dispariția unui copil de 9 ani din localitate.

Poliția informează că băiatul a plecat de acasă cu trotineta și nu s-a întors.

În cadrul căutărilor, polițiștii au verificat toate locurile posibile și au intervievat localnicii.

În urma anchetei s-a stabilit că copilul, împreună cu alți copii, s-a dus la râul Prut.

Potrivit datelor preliminare, copiii au intrat în apă pentru a se scălda. La un moment dat, băiatul a fost luat de curentul puternic al râului și a dispărut din câmpul vizual.

Obiectele personale ale copilului, lăsate pe mal înainte de a intra în apă, au fost găsite de Poliție.

Oamenii legii și unitățile specializate continuă căutările.