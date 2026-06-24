Poliția avertizează asupra creșterii numărului de fraude telefonice: Prejudiciul a depășit un milion de lei.

În ultimele 48 de ore, Poliția a înregistrat un caz de fraudă telefonică, iar alte șase cazuri, comise anterior, au fost raportate de victime abia acum.

Potrivit datelor Poliției, prejudiciul total cauzat de aceste infracțiuni a depășit deja un milion de lei.

Datorită vigilenței cetățenilor, 440 de tentative de escrocherie au fost dejucate, fiind astfel prevenite pierderile financiare.

Poliția îndeamnă cetățenii să fie precauți și reamintește:

Nu transmiteți bani sau bunuri persoanelor necunoscute.

Verificați orice solicitare suspectă, contactând direct banca sau Poliția.

Nu divulgați date personale și nu oferiți bani în urma unor apeluri telefonice neverificate.

Oamenii legii subliniază că nicio instituție bancară și nicio autoritate publică nu solicită datele personale prin telefon. Dacă primiți un astfel de apel, încheiați convorbirea și anunțați imediat Poliția.

Cetățenii sunt îndemnați să rămână vigilenți: chiar și o verificare de câteva minute vă poate proteja economiile.