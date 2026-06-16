Poliția a oprit introducerea în țară a patru kilograme de droguri din Spania.

Forțele de ordine au oprit introducerea în țară a patru kilograme de droguri. Substanțele interzise au fost descoperite într-un autobuz de linie care transporta colete din Spania.

Au fost reținuți doi tineri suspectați de implicare în schemă, transmite moldova1.md.

Potrivit anchetei, în țară au încercat a fi introduse trei kilograme de marijuana și un kilogram de cocaină. Drogurile erau ascunse în colete cu produse alimentare, inclusiv paste făinoase.

Autobuzul cu substanțe interzise a trecut punctul de trecere Leușeni și a fost supravegheat de angajații subdiviziunii antidrog până la sosirea la destinație. În momentul ridicării coletului a fost reținut un suspect în vârstă de 21 de ani.

Anchetatorii consideră că tânărul avea rolul de curier, iar drogurile urmau să fie distribuite prin intermediul Telegram. Al doilea inculpat, potrivit anchetei, însoțea încărcătura pe traseul din Spania și trebuia să avertizeze participanții la schemă despre eventualele pericole.

Ambii suspecți au fost plasați în arest pentru 30 de zile. Li s-au adus acuzații în dosarul privind circulația ilegală a drogurilor.