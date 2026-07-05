Poliția a efectuat razii nocturne: 270 de încălcări ale regulilor de circulație, documentate.

În timpul raziilor nocturne desfășurate de inspectorii de patrule sâmbătă, 4 iulie, în mai multe localități din Moldova au fost depistați 11 șoferi care conduceau sub influența alcoolului.

În total, în cadrul operațiunii preventive menite să crească siguranța traficului rutier și să prevină încălcările, polițiștii au înregistrat 270 de abateri de la Regulamentul circulației rutiere, transmite rupor.md.

În cadrul verificărilor au fost identificați inclusiv șoferi cu abateri surprinse de camerele de monitorizare a traficului.

De asemenea, forțele de ordine au depistat șase cazuri de conducere agresivă. Alți 12 conducători de trotinete electrice și motocicliști au fost sancționați pentru diverse încălcări ale regulilor de circulație.

În urma raziilor, 16 mijloace de transport au fost evacuate la parcarea specială. Totodată, polițiștii au ridicat 18 plăcuțe de înmatriculare, majoritatea aparținând unor autovehicule modificate fără autorizația corespunzătoare.

Poliția a anunțat că astfel de verificări vor continua și pe viitor pentru a preveni accidentele rutiere, a combate comportamentul periculos în trafic și a asigura siguranța publică.