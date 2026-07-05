theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
5 Iulie 2026, 13:14
26
Copiază linkul
Link copiat

Poliția a efectuat razii nocturne: 270 de încălcări ale regulilor de circulație, documentate

În timpul raziilor nocturne desfășurate de inspectorii de patrule sâmbătă, 4 iulie, în mai multe localități din Moldova au fost depistați 11 șoferi care conduceau sub influența alcoolului.

Poliția a efectuat razii nocturne: 270 de încălcări ale regulilor de circulație, documentate.
Poliția a efectuat razii nocturne: 270 de încălcări ale regulilor de circulație, documentate.

În total, în cadrul operațiunii preventive menite să crească siguranța traficului rutier și să prevină încălcările, polițiștii au înregistrat 270 de abateri de la Regulamentul circulației rutiere, transmite rupor.md.

În cadrul verificărilor au fost identificați inclusiv șoferi cu abateri surprinse de camerele de monitorizare a traficului.

De asemenea, forțele de ordine au depistat șase cazuri de conducere agresivă. Alți 12 conducători de trotinete electrice și motocicliști au fost sancționați pentru diverse încălcări ale regulilor de circulație.

În urma raziilor, 16 mijloace de transport au fost evacuate la parcarea specială. Totodată, polițiștii au ridicat 18 plăcuțe de înmatriculare, majoritatea aparținând unor autovehicule modificate fără autorizația corespunzătoare.

Poliția a anunțat că astfel de verificări vor continua și pe viitor pentru a preveni accidentele rutiere, a combate comportamentul periculos în trafic și a asigura siguranța publică.

Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici