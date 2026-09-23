Poliția a discutat cu curierii despre respectarea regulilor de circulație în Capitală.

În Capitală, polițiștii au avut o întâlnire cu curierii unui serviciu de livrare, pentru a discuta despre importanța respectării regulilor de circulație rutieră și a comportamentului sigur în trafic.

Curierilor li s-a reamintit despre măsurile de prevenire a accidentelor rutiere, necesitatea utilizării echipamentului de protecție și respectarea strictă a obligațiilor participanților la trafic. Fiecare deplasare în siguranță reduce riscurile și ajută la ajungerea cu bine la destinație, au precizat inspectorii, scrie rupor.md.

Cel mai probabil, această întâlnire a fost inițiată din cauza plângerilor frecvente ale locuitorilor orașului privind încălcarea regulilor de circulație de către curieri.