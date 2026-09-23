theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
23 Septembrie 2026, 13:03
1 396
Copiază linkul
Link copiat

Poliția a discutat cu curierii despre respectarea regulilor de circulație în Capitală

În Capitală, polițiștii au avut o întâlnire cu curierii unui serviciu de livrare, pentru a discuta despre importanța respectării regulilor de circulație rutieră și a comportamentului sigur în trafic.

Poliția a discutat cu curierii despre respectarea regulilor de circulație în Capitală.
Poliția a discutat cu curierii despre respectarea regulilor de circulație în Capitală.

Curierilor li s-a reamintit despre măsurile de prevenire a accidentelor rutiere, necesitatea utilizării echipamentului de protecție și respectarea strictă a obligațiilor participanților la trafic. Fiecare deplasare în siguranță reduce riscurile și ajută la ajungerea cu bine la destinație, au precizat inspectorii, scrie rupor.md.

Cel mai probabil, această întâlnire a fost inițiată din cauza plângerilor frecvente ale locuitorilor orașului privind încălcarea regulilor de circulație de către curieri.

Poliția a discutat cu curierii despre respectarea regulilor de circulație în Capitală

Poliția a discutat cu curierii despre respectarea regulilor de circulație în Capitală

Poliția a discutat cu curierii despre respectarea regulilor de circulație în Capitală

Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Acest text a fost tradus cu ajutorul AI. Ați observat o greșeală?
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici