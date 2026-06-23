Poliția a declanșat operațiunea „Girofar”.

Șoferii vor fi verificați în trafic, în următoarele zile, dacă acordă sau nu prioritate autospecialelor aflate în misiune. Măsura face parte din operațiunea „Girofar”, desfășurată în perioada 23-26 iunie.

Potrivit Inspectoratului Național de Securitate Publică, pe durata acțiunii, echipajele de patrulare vor intensifica monitorizarea traficului rutier și vor verifica respectarea obligației de a acorda prioritate vehiculelor cu regim de circulație prioritară aflate în misiune, scrie jurnal.md.

Operațiunea are drept scop sporirea disciplinei în trafic și prevenirea accidentelor rutiere.

Poliția le reamintește conducătorilor auto că, la apropierea unui vehicul care are în funcțiune semnalele luminoase și/sau sonore speciale, sunt obligați să îi acorde prioritate și să îi faciliteze deplasarea în siguranță.